Под Минском построили новый мост для военных

Военные проверили свой новый мост - пустили по нему тяжелую бронетехнику. Фото: Минобороны.

15 мая под Минском торжественно открыли новый мост. Расположен он в районе железнодорожной погрузочной станции Озерище и предназначен для движения военной техники. Мостом будет пользоваться 120-я отдельная гвардейская механизированная бригада.

Мост соединяет пути выхода техники бригады из парка боевых машин и непосредственно станцию погрузки, сообщает Минобороны.

По словам командующего войсками СЗОК Александра Науменко, новый мост не только позволит военным сократить сроки выполнения задач. Он улучшит и качество жизни гражданского населения- благодаря этому путепроводу разгрузится дорожная сеть, что несомненно оценят жители Уручья.

После торжественной церемонии военные сразу же испытали мост: по нему проехали танки Т-72 Б3, БМП-2 и боевые машины РСЗО «БелГрад».

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