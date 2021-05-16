В Беларуси появился свой штамм COVID-19. Вот что о нем известно

В Беларуси появилась собственная разновидность коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Беларуси появился свой вариант COVID-19. Об этом пишет sb.by со ссылкой на заведующего лабораторией биобезопасности патогенных микроорганизмов Анатолия Красько.

- Присутствует слегка видоизмененный вариант местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции, - рассказал собеседник изданию.

По словам Анатолия Красько, белорусский вариант ковида менее агрессивен по сравнению с индийским, однако ученые не исключают, что в популяции также может возникнуть эффективный вирус, уклоняющийся от иммунного ответа.

Сейчас в Беларуси циркулирует британский вариант ковида и те штаммы, что были завезены ранее. Индийский штамм медики пока не выявляли.

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