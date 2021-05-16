Подростки, на которых в Гродно напал мужчина с автоматом, рассказали, как все было

Алексей и Александр задержали пьяного хулигана, который угрожал им автоматом. Фото: кадр из видео УВД.

Как мы уже сообщали, вечером 14 мая в Гродно произошел странный инцидент: 45-летний пьяный мужчина во дворе около детской площадки угрожал подросткам автоматом. В компании было двое парней и девушка, они выгуливали собаку. Молодым людям удалось задержать хулигана. Они рассказали подробности происшествия.

-Мы с другом вышли на прогулку, чтобы прогуляться с его собакой. Встретились в 10 часов вечера, стояли, разговаривали. – рассказывает Алексей. - встретились, разговаривали. Мимо шел пьяный мужчина, вначале он шел спокойно, не обращал на нас внимание. Потом резко повернулся и пошел в нашу строну. Начал что-то бормотать невнятное. Подошел, из-за пазухи достал автомат, направил на меня со словами «Я вам тут сейчас устрою!». Я начал отходить в сторону, показывать ему, чтобы он успокоился.

-Я увидел, что он отвлекся на Алексея, начал идти в его сторону. И так получилось, что он развернул оружие, хотел меня ударить прикладом, но у него не вышло, - рассказал Александр. - У меня получилось его повалить на землю, подозвал Алексея, он забрал у него автомат и мы держали его до приезда сотрудников милиции.

Подростки рассказали, что хулиган пытался удалить из своего телефона свои фото с автоматом, но они забрали у него телефон.

-Оружие оказалось автоматом для игры в страйкбол, в точности повторяющем форму боевого оригинала, - рассказали в ОИОС УВД Гродненского облисполкома. - Действиям подозреваемого дана правовая оценка, решается вопрос о награждении молодых людей.

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