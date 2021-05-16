Пользователи WhatsApp получают странную рассылку. Эксперт рассказал, в чем смысл аферы

Пользователи WhatsApp получают странную рассылку. Эксперт рассказал, в чем дело. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пользователи мессенджера WhatsApp получают «письма счастья» с информацией о том, что им придется платить за пользование мессенджером, если они не выполнят определенные условия. В чем смысл мошенничества, рассказывает РИА Новости.

С 15 мая WhatsApp вводит новые правила конфиденциальности. Те, кто не принял новое пользовательское соглашение, какое-то время смогут только принимать входящие звонки, но не смогут читать и отправлять сообщения, позже их аккаунты будут удалены.

Мошенники же рассылают сообщения о том, что с 15 мая им придется платить за WhatsApp. Такую рассылку получают в основном пенсионеры. В сообщении говорится, что если пользователь перешлет это сообщение, отправка которого стоит 0,1 евро, десяти контактам, то сможет по-прежнему пользоваться мессенджером бесплатно – якобы такая привилегия будет дана за активность.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Игорь Бедеров охарактеризовал эти рассылки как типичные «письма счастья» и предположил, что кто-то таким образом проводит кампанию по дискредитации WhatsApp.

-Серьезно относиться к таким сообщениям и, тем более, реагировать на них не стоит, - сказал корреспонденту агентства Игорь Бедеров.

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