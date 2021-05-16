Генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил о попытках соседних стран внедрить в стране нацизм

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед утверждает, что в Беларусь идет экспорт нацизма из сопредельных государств. Фото: официальный сайт Генеральной прокуратуры.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в интервью телеканалу Беларусь 1 прокомментировал введение в стране закона о недопущении героизации нацизма. Андрей Швед напомнил, что с точки зрения закона и законодательства нацизм рассматривается как одна из крайних форм экстремизма.

Генеральный прокурор заявил, что в Беларуси наблюдается экспорт нацистских идей из-за рубежа.

-События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопределеьных государств, в наше общество предпринимаются активные попытки внедрить вот эту коричневую чуму, эту заразу, которая называется нацизм. Для чего это делается? Во-первых, нацизм сам по себе это благодатная почва для того, чтобы радикализировать любые действия, направленные на свержение законной власти, свержение суверенного государства, - заявил Андрей Швед.

По утверждению Андрея Шведа, в Беларуси использовались технологии, аналогичные тем, что используются в «цветных революциях».

-Авторы плана по попытке свержения конституционного строя в Республике Беларусь как раз использовали те элементы, которые характеризуют нацизм как радикальное проявление экстремизма. Поэтому посредством телекоммуникационных систем, телеграм-каналов, социальных сетей идеи, которые по сути составляют основу нацизма, стали распространяться среди нашего общества, в первую очередь среди молодежи, - рассказал генеральный прокурор.

По мнению Андрея Шведа, в тех странах, откуда в Беларусь идет экспорт нацистских идей, нацизм стал частью государственной идеологии.

-Вторая составляющая, почему мы именно сейчас говорим о том, чтобы принять меры к тому (и они уже приняты), чтобы купировать любое проявление нацизма в нашей стране – идеи сами исходят из тех государств, где нацизм стал по сути частью государственной идеологи, - заявил Андрей Швед.

-Посмотрите, что происходит. Марши эсэсовцев, ущемление прав населения по признаку языковому, именами полицаев, которые жгли Хатынь, именуются улицы – и другие действия, которые говорят о том, что руководители ряда государств, элита так называемая¸ воспринимает идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии, - продолжил генеральный прокурор. - И именно через призму этих идей они видят и понимают что якобы имеют право вершить судьбы других народов, вершить судьбы других государств. Поэтому, используя как платформу, как основу для того, чтобы радикализировать действия, оправдывая себя, считая, что они имеют на это право, идея нацизма с их стороны как раз является идеологической основной, которой они питаются, чтобы совершать цветные революции, государственные перевороты.

Полностью интервью с Генеральным прокурором Беларуси Андреем Шведом будет показано вечером 16 мая на телеканале Беларусь 1.

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