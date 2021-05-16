В Гродно водитель хотел сбежать от ГАИ, авто впечаталось в бетонное ограждение. Погиб пассажир

Автомобиль врезался в бетонное ограждение частного дома - водитель пытался уйти от ГАИ. Фото: ГАИ.

Трагически закончилась попытка 18-летнего водителя в Гродно уехать от наряда ДПС. 16 мая около 10 часов утра наряд ДПС заметил автомобиль «Форд Мондео». Действия водителя этого авто показались милиционерам подозрительными. Они подали сигнал об остановке.

Водитель не остановился, а наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться. Практически сразу же он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в врезался в бетонное ограждение жилого дома, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

50-летний пассажир погиб на месте, а 18-летний водитель с тяжелыми травмами в больнице. Чтобы деблокировать пострадавшего водителя и погибшего пассажира, понадобилась помощь МЧС – так было смято авто. Впоследствии оказалось, что молодой человек был лишен прав.

В ГАИ не сообщили, находился ли водитель в состоянии опьянения.

-Физическое состояние водителя и причины ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты,- пояснили в ГАИ.

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