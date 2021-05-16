«Бил о столб и выбросил в канаву». В Жодино мужчина на глазах у детей убивал котят

В мешке было четыре котенка, после удара о железобетонный столб два погибли. Фото: УВД.

В Жодино возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. По подозрению задержали 57-летнего мужчину, рассказала Александра Попова, официальный представитель УВД Минского облисполкома.

-Мужчина в присутствии детей убивал маленьких котят, - рассказала Александра Попова. – Он умышленно бил по железобетонному столбу мешком, в котором находились четыре котенка. Мужчина нанес не менее одного удара, а потом выбросил мешок с котятами в канаву.

От удара о столб два из четырех котят умерли. Теперь мужчине придется ответить за жестокое обращение с животными.

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