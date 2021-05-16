Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 мая 2021 года: 1 627 новых случаев и 10 умерших

С начала пандемии в нашей стране положительный тест на COVID-19 был зарегистрирован у 376 тыс. 341 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав опубликовал свежую статистику по коронавирусной инфекции в Беларуси. За сутки в стране зарегистрированы 1 тыс. 627 пациентов с коронавирусом, домой выписали 1 тыс. 842 пациента.

С начала пандемии в нашей стране положительный тест на COVID-19 был зарегистрирован у 376 тыс. 341 человек. Выздоровели 367 тыс. 097 пациентов.

За время распространения коронавирусной инфекции в Беларуси умерли 2 тыс. 701 пациент с подтвержденным диагнозом. 10 из них, по данным Минздрава, скончались за последние сутки.

За последние 24 часа провели 20 тыс. 711 тестов. Всего же в стране проведено 6 млн. 090 тыс. 900 тестов.

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