В Беларуси не состоится этап Кубка мира по биатлону. Что говорят о причинах в исполнительном комитете IBU

На предыдущем заседании исполкома IBU решили провести Кубок мира в спорткомплексе «Раубичи». Фото: biathlon.by

Международный союз биатлонистов решил не проводить в 2022 году этап Кубка мира IBU по биатлону в Минске, пишет Sputnik.by.

Соревнования по биатлону должны были пройти в Раубичах с 3 по 6 мая 2022 года. Но график стартов сезона был пересмотрен.

- Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для того, чтобы организационные комитеты, национальные федерации и их команды смогли составить свои планы, – заявили в Международном союзе биатлонистов.

Стартовый этап Кубка состоится в шведском Эстерсунде (27-28 ноября 2021-го). Второй этап Кубка пройдет там же.

На предыдущем заседании исполкома IBU решили провести Кубок мира в спорткомплексе «Раубичи». До этого Международный союз биатлонистов доверил Минску провести чемпионат Европы 2019 года, чемпионат мира по летнему биатлону 2019 года и финальный этап Кубка IBU в сезоне 2019/2020.