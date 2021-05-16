В СК сообщили о состоянии водителя, который, уходя от ГАИ, врезался в бетон на скорости 150 км/ч

Машина на большой скорости влетела в ограждение. Фото: Следственный комитет

Авария произошла утром 16 мая: 18-летний водитель из Гродно не остановился по требованию наряда ДПС, а увеличил скорость и попытался скрыться. Практически сразу же он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в врезался в бетонное ограждение жилого дома.

50-летний пассажир скончался, водитель сейчас в больнице в тяжелом состоянии, пишет СК в своем телеграм-канале. Водительских прав у молодого человека не было.

В отношении 18-летнего парня возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Возможное наказание, которое грозит водителю - исправительные работы на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.