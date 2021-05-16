В Минске на берегу Цнянского водохранилища задержали группу велосипедистов

Велосипедистов отвезли в РУВД. Фото: spring96.org/

Вечером 16 мая на берегу Цнянского водохранилища были задержаны велосипедисты. Очевидцы говорят, что задержанных больше 10. На нескольких микроавтобусах велосипедистов отвезли в Советское РУВД, сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».

Задержанные – участники Minsk fixed gear. 16 мая на Цнянке должен был состояться Toure de Tsna.

Официального комментария от МВД на момент публикации новости не было.

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