Генпрокурор: «Нами установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые принимали участие в деятельности карательных батальонов»

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал о результатах проведенных раскопок в местах массового уничтожения белорусов. Фото: официальный сайт Генеральной прокуратуры

Генеральный прокурор Андрей Швед в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал о результатах проведенных раскопок в местах массового уничтожения белорусов.

- Только под Логойском, где мы начали первый осмотр места массового уничтожения наших граждан и, по архивным данным, предполагали обнаружить один ров с убитыми женщинами, детьми, стариками, криминалистическая техника показала, что таких рвов там значительно больше.

По словам Андрея Шведа, количество жертв сильно превышает сведения из архивов и других источников.

- Скажу больше: когда мы начали работать там, даже опытные следователи, прокуроры, криминалисты содрогнулись от того что там увидели. Наслоения людей, матери, которые обнимают своих младенцев с пулевыми отверстиями в затылке — все это настолько поражает. Показывает цинизм, жестокость фашизма, нацизма. Любой идеи, которая направлена на уничтожение населения, сопряженное с геноцидом.

Генпрокурор добавил, что сейчас появились сведения о сотнях раньше не известных мест массового уничтожения населения.

- Кроме того, нами установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов. В первую очередь литовских батальонов СС и Армии Краевой. Сейчас готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами, а они еще живы, нам известно их место жительства, процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде.