Глава Минтруда Костевич прокомментировала сроки декретного отпуска и пособия по уходу за ребенком

Глава Минтруда Костевич прокомментировала сокращение декретного отпуска в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Министерства труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала СТВ прокомментировала сокращение декретного отпуска в Беларуси.

- Когда вводили декретный отпуск, это были 90-е годы: сложности с устройством на работу, задолженности по зарплате, несвоевременные выплаты. Это был довольно сложный период. В некотором роде, отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, был серьезной поддержкой для семьи, для женщины, чтобы она была занята, но при этом семья имела доход. На сегодняшний день мы понимаем ту скорость, с которой все развивается: технологии, люди, экономика. Отпуск три года необязательный. Это лишь право женщины. Можно находиться в нем год, полтора, два – решение принимает женщина. Но судя по выходу на работу, белорусские женщины все-таки находятся в отпуске до трех лет. , - отметила Костевич.

По ее словам, это не связано с тем, что женщина не хочет расти в профессии.

- Существует проблема инфраструктуры, которая непосредственно связана с услугами по уходу за ребенком. Она немного специфическая, так как существует в новостройках. Микрорайоны, где не построили садики, где их не хватает, не хватает мест. Что касается старых спальных районов, то садики уже давно перепрофилировались в налоговые или в ЖРЭО. Нам необходимо данные услуги развивать. На сегодняшний день есть проблема, связанная с переполняемостью групп. Хотелось бы, чтобы там было не 25 человек, а 10-15, - заявила министр труда и соцзащиты.

Костевич добавила, что на текущую пятилетку была поставлена задача развивать максимально услуги по уходу за детьми.

- Мы в ближайшую пятилетку поставили задачу максимально развивать услуги по уходу за детьми. Возможно, развивать на коммерческой основе детские сады с компенсацией в дальнейшем средств со стороны государства – как госзаказ по уходу за детьми. Будем смотреть и институт нянь. Попытаемся развернуть и это направление. Мы стали довольно активно двигаться в направлении гибкого графика работы через Трудовой кодекс, - прокомментировала Ирина Костевич.

Она подчеркнула, что нужно также переходить на новые подходы, которые касаются выплат пособий.

- И здесь нужно будет привязываться не к средней зарплате по стране, а к зарплате мамы, так как средняя была интересна в 90-е годы, когда мама рожала ребенка в 22 года, и у нее еще ничего не было. Сегодня же мама рожает ребенка в 28-29 лет. Она уже состоялась в профессии, у нее уже есть финансовый доход и финансовая стабильность, но и здесь нужно еще будет смотреть, - сказала Костевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ирина Костевич: 50 миллионов рублей из бюджета будет потрачено на поддержку семей и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Министр труда и социальной защиты добавила, что государственные субсидии первая тысяча человек уже получила. (подробности)

В Минтруда назвали условия для сокращения декретного отпуска в Беларуси.

Например, ясельные группы для малышей и 7 часов на работе. Изменения в Трудовой кодекс могут быть внесены уже в 2021 году. (подробности)