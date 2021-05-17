Первая органическая продукция, сертифицированная в Беларуси, может появиться уже к концу 2021 года. Фото: БелТА

Первая органическая продукция, которая сертифицирована в Беларуси, может появиться уже к концу 2021 года. Об этом проекту «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» сообщил председатель Минского облисполкома Анатолий Турчин.

- На сегодняшний день, если мы говорим о продукции, которая сертифицирована с законодательством Беларуси, то да, ее здесь практически нет (корреспондент общался с Тручиным на рынке в Валерьяново – Ред.). Мы говорим о том, что на рынке как раз торгуют фермеры, которые сами производят, выращивают данную продукцию, но пока не имеют вот этих бумаг и документов, - отметил Турчин.

По его словам, первая органическая продукция, сертифицированная в Беларуси, может появиться уже к концу 2021 года.

Напомним, что Александр Лукашенко в пятницу, 14 мая, посетил рынок в Валерьяново.

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