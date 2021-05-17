В Генштабе белорусских Вооруженных сил заявили об отработке НАТО ударов по Беларуси и России

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король рассказал о повышении активности НАТО в странах, граничащих с Беларусью. Фото: кадр из видео СТВ.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король в интервью телеканалу СТВ заявил о подозрительной активности НАТО на сопредельных с Беларусью территориях.

Король заметил, что за четыре последних года военная инфраструктура НАТО в странах, граничащих с Беларусью, заметно усовершенствовалась – строятся новые и модернизируются старые объекты.

- На территории Польши завершена модернизация пяти аэродромов, еще шести аэродромов на территории Польши и стран Балтии, продолжается модернизация, причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны разместить у себя, принять до 200 самолетов иностранных государств. Точно так же совершенствуются порты, военно-морские базы на территории Польши, Прибалтики у наших ближайших соседей. Прежде всего это делается с целью создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки, - сказал Игорь Король.

Заместитель начальника генштаба прокомментировал также полеты разведывательной авиации стран НАТО, отметив, что еженедельно фиксируется более 30 таких полетов и предположив, что в ходе таких полетов отрабатываются варианты нанесения ударов по Беларуси и РФ.

- Задействован весь арсенал авиации, начиная от самолетов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами. К сожалению, стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США. В текущем году совершено по сопредельной территории девять таких полетов. И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов в том числе отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по Российской Федерации, - заявил Игорь Король.

Коснувшись недавних фактов нарушения воздушных границ Беларуси, представитель Генштаба провел параллель с событиями, имевшими место накануне Великой Отечественной войны.

- Проводя исторические параллели, мы знаем и про «случайные» полеты накануне Великой Отечественной войны. По большому счету, этими полетами проверяется готовность нашей системы противовоздушной обороны оказать противодействие. Потому что любая агрессия начинается прежде всего с массированного применения авиации. Это нацелено на то, чтобы проверить нашу готовность отразить агрессию. И мы готовы, - заявил он.

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