Министр транспорта и коммуникаций заявил, что спрос на международные перевозки, особенно в российском направлении, очень большой. Фото: СТВ

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ заявил о том, что спрос на международные перевозки, особенно в российском направлении, очень большой.

- Спрос на перевозки на данный момент очень большой. Особенно в российском направлении. Мы понимаем, что сегодня нам не хватает железнодорожного и авиационного сообщения. Мы постоянно ведем диалог с коллегами по увеличению количества рейсов, увеличению непосредственно железнодорожного сообщения и по другим городам – Москва, Санкт-Петербург, Сочи и так далее. Стоит отметить, что процесс довольно позитивный, но вместе с тем возникают все новые определенные риски, которые связаны с пандемией коронавируса. Мы надеемся, что поступательное движение продолжится и уже в летний сезон мы войдем с хорошей чартерной программой, где сможем предложить довольно большое количество рейсов, - заявил Авраменко.

Он отдельно остановился на скоростном поезде «Ласточка», который связал Минск и Москву и курсирует ежедневно.

- На первый рейс, а там более 349 посадочных мест, билеты были проданы более чем за три часа, - подчеркнул министр транспорта и коммуникаций.

По словам Авраменко, в числе перспектив развития авиасообщения Беларуси, он назвал актуальные задачи, как развитие национального аэропорта и авиакомпании как международного хаба и запуск дальнемагистральных рейсов (прежде всего в США) с зарубежными партнерами, подготовку проекта по созданию скоростного сообщения центра Минска с национальным аэропортом.

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