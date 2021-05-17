Стало известно, какими травами китайские медики успешно лечат COVID-19

Стало известно, какие растения наиболее эффективны против ковида: рассказали китайские медики. Фото: Медицина и Наука.

В Китае более 85 процентов пациентов лечатся от COVID-19 при помощи лекарственных растений. Еще в феврале сообщалось, что при помощи традиционной китайской медицины успешно были пролечены 60 107 пациентов с ковидом, сообщает Медицина и Наука.

Чтобы найти растения, способные эффективно участвовать в лечении ковида, китайские ученые испытали 16 500 растительных соединений. Оказалось, что они проявляют сильное противовирусное и иммуномодулирующее действие, а некоторые травы эффективны при цитокиновом шторме.

В тройку самых эффективных растений для лечения коронавируса, по мнению китайских медиков, входят корень солодки, корень цикория и цветки гибискуса. Мощный противовирусный эффект дают также оливковый лист, семена черного тмина, садовый кресс, иудейская полынь, гуава, хризантема, цветок Мариам. Используются также волосатая ива, нут, кантарион, немецкая ромашка, сельдерей, люцерна.

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