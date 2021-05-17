В эфире ОНТ Тина Кароль сказала, что собирается приехать на «Славянский базар», но позже заявила, что ее не так поняли

По ОНТ Тина Кароль сказала, что собирается приехать на «Славянский базар», но позже заявила, что ее не так поняли. Фото: БелТА

В эфире телеканала ОНТ в пятницу, 14 мая, показали разговор с украинской поп-дивой Тиной Кароль. У нее поинтересовались, собирается ли она приезжать на Славянский базар – 2021» в Витебск. Певица ответила утвердительно. Позже в пресс-службе исполнительницы прокомментировали, что Тину Кароль не так поняли, сообщает «Еврорадио».

- «Славянский базар – это фестиваль, который объединяет славянские народы. Вы принимаете участие в нем и даже записываете номера на белорусском языке с нашими артистами. Скажите, в этом году, если позволит пандемия коронавируса, вы к нам придете? - поинтересовалась у певицы ведущая телеканала ОНТ Вера Полякова.

- Я не заставлю вас скучать. Я к вам мчусь, - ответила Тина Кароль.

Чуть позже данную ситуацию прокомментировали в пресс-службе исполнительницы и отметили, что ее не так поняли, и она не то имела в виду.

- Вопрос об участии Тины Кароль в «Славянском базаре – 2021» был задан телеканалом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью. Отвечая на вопрос, певица имела в виду, что планирует приехать в будущем в Беларусь со своими сольными концертами. Что касается фестиваля «Славянский базар», то в этом году участие певицы в нем не запланировано, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что ранее от выступления на «Славянском базаре» отказались MARUV, Олег Винник, Элина Иващенко, а также украинские телеведущие – Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский.

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