Власти Болгарии намерены продлить режим чрезвычайной ситуации до конца июня из-за пандемии коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Власти Болгарии из-за ситуации с пандемией коронавируса намерены продлить режим чрезвычайной ситуации до конца июня 2021 года. Об этом в воскресенье, 16 мая, в интервью телеканалу bTVзаявил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев, сообщает агентство ТАСС.

- Мы планируем продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца июня 2021 года. С ним напрямую связаны множество мероприятий, которые в случае отмены ЧЭС не будут действовать, - рассказал Кунчев.

Соответствующее решение, как ожидается, будет принято уже на этой неделе. Также будет продлена работа зеленых коридоров по вакцинации населения. На данный момент, каждый желающий может сделать прививку от COVID-19 без какой-либо предварительной записи. В Болгарии на сегодняшний день вакцинировано уже более 1 миллиона 113 тысяч человек, в числе которых более 413 тысяч – получили вторую дозу вакцины.

Напомним, что с 1 мая 2021 года Болгария открыла туристический сезон и впускает на территорию страны иностранных туристов.

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