Международный песенный конкурс «Евровидение - 2021» официально стартовал в Роттердаме. Фото: euroinvision.com

Международный песенный конкурс «Евровидение - 2021» официально стартовал в Роттердаме в воскресенье, 16 мая. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Принять участие в торжественной церемонии открытия смогли лишь 34 сраны из 39 заявленных.

Не смогла приехать в Роттердам певица Монтень из Австралии. Причина – коронавирус. Участница записала видеообращение. Также церемония открытия прошла без делегатов из Польши и Исландии. Стало известно, что у участников оказались положительные тесты на COVID-19. На самоизоляцию ушли исполнители из из Румынии и Мальты, которые проживали с ними в одной гостинице.

Первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение – 2021» состоится уже 18 мая, а второй – 20 мая. Финал песенного конкурса запланирован на 22 мая.

Напомним, что Беларусь не будет принимать участие в песенном конкурсе в этом году. К слову, белорусские телеканалы не будут транслировать «Евровидение – 2021».

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