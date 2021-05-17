Защитит от всех коронавирусов сразу: американские ученые заявили о создании универсальной вакцины

В США создали универсальную вакцину от всех коронавирусов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В США ученые заявили, что им удалось создать вакцину, способную защитить человека от всех возможных видов коронавируса. Об этом пишет МедикФорум со ссылкой на журнал Nature.

Открытие сделали ученые Дюкского университета. Новый тип вакцины содержит адьювант. Это вещество усиливает эффект от препарата в несколько десятков раз. Вакцина защищает не только от коронавирусов, но и от других возможных заболеваний, которые передаются человеку от летучих мышей, пишет издание.

Препарат находится на стадии клинических испытаний. Его эффективность проверили пока только на мышах и макаках, пишет издание.

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