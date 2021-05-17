В торговом центре «Столица» планируют открыть расчетно-справочный центр. Фото: onliner.by

В торговом центре «Столица» планируют открыть расчетно-справочный центр. На данный момент разрабатывается его дизайн-проект. Об этом сообщил агентству «Минск-Новости» директор «Центра информационных технологий Мингорисполкома» Максим Бардович.

Ожидается, что расчетно-справочный центр откроется в ТЦ «Столица» уже к сентябрю 2021 года.

В «Центре информационных технологий Мингорисполкома» считают, что РСЦ будет востребован в ТЦ «Столица», так как он расположен в центре Минска, а месте пересечения транспортных потоков, а также в непосредственной близости от метро. По предварительной информации, расчетно-справочный центр будет оказывать услуги жителям столицы до 22 часов.

На данный момент минчане могут обращаться за справками в любой РСЦ своего района, а в дальнейшем подобная возможность будет распространяться и на любой расчетно-справочный центр города.

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