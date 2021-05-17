«Она ведь мне снится». В Пинске с февраля ищут пропавший из морга труп женщины

У родственников есть свидетельство о смерти женщины, но нет ее тела, чтобы достойно похоронить.Фото: МедиаПолесье.

В январе из морга в Пинске пропал труп женщины. Это обнаружилось, когда родственники приехали в морг, чтобы забрать тело. Женщине было 37 лет, последний год жизни она серьезно болела. Как мы уже писали, вначале пропавшую женщину «искали по деревне и по бомжам»- видимо, правоохранители решили, что она пришла в себя и ушла из морга. Позже сообщалось, что по факту пропажи тела возбуждено уголовное дело.

О том, какие новости появились в деле о пропавшем трупе через почти четыре месяца после шокирующего исчезновения, пишет МедиаПолесье. По информации издания, тело до сих пор не найдено, а родственники покойной переживают, что так и не смогли достойно похоронить ее.

— Как всё развивалось? Просто молчат и всё. Думаю, что если не нашли, то уже и не найдут. Где они мне её возьмут? Письмо пришло, что вроде как дело закрыли. А потом снова следователь какой-то звонил, опрашивал мою родню. Просила, чтобы сказали, если хоть какая надежда? Она ведь мне снится. Душа не упокоена. Ответили, что огорчать не будут, сделают всё возможное. Будем надеяться, что-нибудь, как они говорят, мы похороним. Может, кого-то подсунут мне. Как я её теперь узнаю? Нам бы хоть как-то похоронить, но надежды уже нет, — рассказала изданию сестра умершей женщины Юлия.

После инцидента в Пинской центральной больнице ввели новый порядок передачи в морг тел умерших пациентов – теперь их передают работникам морга из рук в руки, уточняет МедиаПолесье.

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