«Отказался дать денег на спиртное»: в Минске двое мужчин у своего знакомого украли телефон и кроссовки

В Минске двое мужчин у своего знакомого украли телефон и кроссовки. Фото: скриншот с видео ГУВД Мингорисполкома

В Минске двое мужчин – 27 и 30-ти лет, ограбили своего знакомого из Слонима, который несколько месяцев назад приехал в столицу на заработки. О случившемся рассказали в телеграм-канале милиция Минска.

- Инцидент произошел 12 мая, в среду. На линию «102» позвонил житель Слонима и сообщил, что его ограбили двое минчан. Он пояснил, что это его знакомые, с которыми он познакомился несколько месяцев назад. Конфликт случился по причине того, что потерпевший отказался делиться с мужчинами полученной зарплатой, - прокомментировали в милиции.

И добавили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали мужчин.

- Задержанным 27 и 30 лет. Мужчины пояснили, что гост столицы отказался дать им денег на спиртное. После этого они приняли решение ограбить мужчину. Его повалили на землю, достали из кармана мобильный телефон, а также сняли кроссовки. Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения, - отметили в милиции.

Удалось установить, что ранее у задержанных уже были проблемы с законом.

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