В Беларуси заблокирован доступ к сайту волонтерского проекта Probono.by. Фото: pixabay.com
В Беларуси заблокирован доступ к сайту волонтерского проекта Probono.by. Решение об этом было принято в Министерстве информации.
Так, при попытке входа на сайте, на нем отображается надпись, в которой говорится о том, что доступ к данному ресурсу был органичен во исполнение решения Мининформа, принятого на основании Закона «О СМИ».
- Доступ к ресурсу ограничен на основании пункта 11 Положения о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам, которые размещены в глобальной сети интернет, - написано в сообщении.
Фото: со страницы probono.by
Напомним, что probono.by – волонтерский проект. На сайте были размещены контакты и рекомендации, куда могут обращаться пострадавшие за различными видами помощи. Через сайт задержанные на акциях протеста могли найти себе адвоката, который за минимальные деньги окажет услугу, а также получить консультации по различным вопросам.
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