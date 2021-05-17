В Беларуси заблокирован доступ к сайту волонтерского проекта Probono.by. Фото: pixabay.com

В Беларуси заблокирован доступ к сайту волонтерского проекта Probono.by. Решение об этом было принято в Министерстве информации.

Так, при попытке входа на сайте, на нем отображается надпись, в которой говорится о том, что доступ к данному ресурсу был органичен во исполнение решения Мининформа, принятого на основании Закона «О СМИ».

- Доступ к ресурсу ограничен на основании пункта 11 Положения о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам, которые размещены в глобальной сети интернет, - написано в сообщении.

Фото: со страницы probono.by

Напомним, что probono.by – волонтерский проект. На сайте были размещены контакты и рекомендации, куда могут обращаться пострадавшие за различными видами помощи. Через сайт задержанные на акциях протеста могли найти себе адвоката, который за минимальные деньги окажет услугу, а также получить консультации по различным вопросам.

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На сайте Министерства информации никаких данных о блокировке информационного ресурса пока нет. (подробности)

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