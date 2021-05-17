«В РУВД сказали, что посадят меня за то, что я вырастила такую дочь»: 56-летней женщине дали 15 суток за возложение цветов у Комаровского рынка

56-летней женщине дали 15 суток за возложение цветов у Комаровского рынка. Фото: tut.by

В четверг, 13 мая, домой к 56-летней Татьяне Михайловой пришли сотрудники милиции. Женщину задержали. В РУВД на нее был составлен протокол по статье 24.23 КоАП – за несанкционированное пикетирование. Об этом сообщают правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

По информации волонтеров, в протоколе говорится о том, что 12 мая, в среду, на улице Веры Хоружей Татьяна «приняла активное участие в пикетировании, возложив цветы на площади возле центрального входа на Комаровский рынок».

Женщина утверждала, что в это время она находилась у себя дома и не принимала участия в пикетировании. Судья Сергей Шатило поинтересовался, в связи с чем тогда на нее был составлен протокол. Татьяна предположила, что это могло быть связано с ее дочерью.

- В апреле к нам уже приезжали сотрудники милиции. Тогда они искали мою дочь, которая якобы принимала участие в прогулке с зонтами. Дочь не нашли, а мне предложили проехать с ними. В Центральном РУВД мне сказали, что меня посадят за то, что я вырастила такую дочь. Но ведь ей уже 30 лет и она взрослый человек, который принимает решения самостоятельно. Тогда мне протокол на показали, что ставят в вину – не объяснили. Только в суде я узнала, что меня обвиняют в неподчинении, когда я шла от дома к машине: будто бы упиралась и цеплялась. Но это не так. Я думаю, что в этот раз сотрудники милиции приехали ко мне домой по причине того, что я уже где-то засветилась, - рассказала Михайлова.

В суд пришел свидетель-милиционер, который представился как Бельский. По его словам, он лично видел, как женщины в белом возлагали цветы, а потом спустились в подземный переход, где сняли маски и платки – таким образом он опознал Татьяну. Бельский добавил, что смог запомнить лица семи из десяти женщин. На это адвокат поинтересовался, есть ли у него свидетельство о сверхъестественных способностях. Мужчина ответил, что он обычный человек.

Муж Татьяны сказал, что супруга все время была дома и никуда не уходила. В итоге, 56-летней Татьяне Михайловой назначили 15 суток административного ареста.

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