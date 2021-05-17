Врачи назвали сезонные фрукты, которые могут нести смертельную опасность для детей

Абрикосы и персики могут быть смертельно опасны для детей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Смертельную опасность для ребенка могут представлять такие сезонные фрукты, как абрикосы и персики. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, пишет РИА Новости.

Опасны не сами фрукты, а их косточки. Ядра косточек персика и абрикоса содержат синильную кислоту. Если ребенок съест много ядрышек, он может получить отравление, вплоть до смертельного.

-Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом, - рассказал доктор Мясников.

Персики также вызывают у многих детей аллергические реакции, рассказала кандидат биологических наук Екатерина Баранова. Специалистка дала рекомендации, как предотвратить аллергические приступы. По ее словам, нужно удалить шкурку персика и вычистить его внутреннюю часть – именно там содержатся вызывающие аллергию белки.

-Аллергии вы не будете наблюдать, - заверила она.

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