Сильные дожди, густой туман, но и до +23: погода в Беларуси на 18 - 20 мая

Циклон, смещающийся с территории Украины в Брянскую область, принесет похолодание в Беларусь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Неожиданное майское тепло, пришедшее в Беларуси на выходных задержится еще на пару дней, но потом, увы, грядет похолодание. Как будет меняться температурный фон в республике, сообщает ресурс meteo.info.

Так во вторник, 18 мая, погода в Беларуси будет преимущественно облачной. По всей стране задождит, сильные дожди, а местами и грозы прогремят на большей части республики. Из-за высокой влажности и перепада температур ночью и утром будет сгущаться туман. Ветер в течение суток будет умеренным, усиливаясь до порывистого только во время гроз. Температура в ночные часы около +10…+16 градусов, днем воздух прогреется в среднем до +15…+21 тепла, но в восточных районах потеплеет и до +23.

В среду, 19 мая, на погоду будут по-прежнему влиять атмосферные фронты. День будет облачным с прояснениями, снова прогнозируются дожди и грозы. Ветер будет северо-западного направления и умеренный, усиливаясь до порывистого только при грозах. Ночью термометры покажут около +8…+14 выше ноля, днем все еще будет тепло +12…+19, а в восточных районах Беларуси даже и +22 градуса.

В четверг, 20 мая, погоду в республике сформирует холодная часть циклона, который начнет смещаться с территории Украины на Брянщину. Циклон и станет причиной похолодания в Беларуси. В этот день снова повторятся дожди по всей стране, в некоторых регионах прогремят грозы. В дневные часы местами ветер будет сильным и порывистым. В ночные часы похолодает до +7…+13 градусов, а днем, увы, будет не теплее +10…+17 выше ноля.

В предпоследнюю неделю мая белорусам, похоже, не придется расставаться с зонтиками.

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