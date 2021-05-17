Боевая техника при протестах, запрет на съемку: Лукашенко подписал закон о нацбезопасности

В новом законе речь идет о некоторых аспектах в деятельности органов внутренних дел Фото: Святослав ЗОРКИЙ

17 мая стало известно о том, что Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь». В новом законе речь идет о некоторых аспектах в деятельности органов внутренних дел и других силовых структур.

«Деятельность органов внутренних дел является гласной в той мере, в которой это не противоречит требованиям» законодательства, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Закон будет позволять милиции проводить личный досмотр задержанных, а также досмотр их вещей и автомобилей. Силовики получат право применять боевую и спецтехнику при массовых протестах.

Что касается применения силы, спецсредств, оружия и боевой техники, то отныне силовики не будут нести ответственность «за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов».

Также новый закон дает право милиции запрещать любую запись - не только видео, но и диктафонную.

Главные положения этого закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования, уточняется в сообщении пресс-службы.

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