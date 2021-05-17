26-летняя программист из Мексики: названа новая «Мисс Вселенная»

Титул «Мисс Вселенная» выиграла программист из Мексики. Фото: missuniverse.com

Названа «Мисс Вселенная», сообщают СМИ. Титул достался 26-летней программистке из Мексики - девушке, обладающей не только красивой внешностью, но и незаурядным умом.

- Андреа Меса имеет научную степень в области разработки программного обеспечения и гордится тем, что она получила высшее образование в области, в которой преобладают мужчины, - говорится в портфолио девушки на сайте конкурса «Мисс Вселенная».

Перечисление всех достоинств новой мисс Вселенной занимает не одну строку. Она активистка в области прав женщин и гендерного неравенства, сотрудничает с благотворительными организациями, занимающимися сбором средств для обездоленных людей в третьих странах.

Андреа Меса занимается кроссфитом и экстремальными видами спорта. Фото: missuniverse.com

Еще Андреа Меса является сертифицированным визажистом и моделью. Обожает активный образ жизни, занимается кроссфитом, увлекается экстремальными видами спорта - скалолазанием и сэндбордингом.

Кроме того Меса - официальный посол туристического бренда Чиуауа. Она продвигает в медиа и соцсетях, в частности в своем Инстаграме, лучшие туристические достопримечательности и богатую культуру своей малой родины.

- Какой момент! Готова к этому путешествию! - написала Андреа Меса под фото своей «коронации» в качестве мисс Вселенной в Инстаграме.

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