«И иные лица». Лукашенко обновил закон о госзащите силовиков, судей, чиновников

Членам избиркомов тоже дали право на госзащиту Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Закон об изменении закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны» подписал Александр Лукашенко. Об этом стало известно 17 мая.

Кроме судей и милиционеров, по обновленному закону, за госзащитой сейчас смогут обращаться также военнослужащие в случаях выполнения ими обязанностей по охране общественного порядка, сотрудники Службы безопасности президента и Оперативно-аналитического центра при президенте, сообщает пресс-служба президента. Кроме того, в перечень имеющих право на госзащиту включены «иные лица в связи с посягательством на их безопасность», а также «близкие вышеперечисленных лиц».

Это значит, что просить мер по защите у силовиков сейчас сможет любой, кто посчитает, что ему угрожает опасность из-за его служебной деятельности. В том числе это чиновники, журналисты, члены избиркомов, их близкие.

Еще в документе оговариваются «отдельные меры государственной защиты». В частности, возможность изменения внешности «не только самого защищаемого лица, но и его близких».

Среди оснований для применения мер безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений - вступление или назначение на должность, нахождение в должности, уточняется в информации. Главные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

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