Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 мая 2021 года: снова + 1191 заразившихся за сутки и 10 умерших

В мае 2021 года в Беларуси продолжает расти число заболевших "ковидом". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минздраве Беларуси опубликовали актуальную на понедельник, 17 мая, статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Так в ведомстве сообщили о том, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 191 человека. С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в Беларуси уже составляет 377 тысяч 532 пациента.

В то же время растет и статистика по выздоровевшим. Правда, за последние сутки выписавших меньше, чем новых заболевших - всего 743 пациента. Этот же показатель с начала пандемии уже равен 367 тысячи 840 выздоровевших и выписанных из белорусских больниц пациентов.

К сожалению, растет и число летальных исходов. Минздрав сообщил о 2 тысячах 711 умерших в Беларуси пациентов с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за последние сутки умерли в Беларуси еще 10 пациентов с корнавирусом.

Что касается выполненных тестов на коронавирус. То за сутки их сделали более 14,3 тысячи штук, а за весь период пандемии уже свыше 6,105 миллиона исследований.

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