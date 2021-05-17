ГАИ объявила о начале новой спецоперации: контролировать будут до 21 мая

ГАИ Минска займется пешеходами, велосипедистами, "водителями" самокатов и гироскутеров. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

О том, что в белорусской столице с 17 по 21 мая включительно стартует ряд профилактических мероприятий в отношении самых уязвимых участников дорожного движения, проинформировала пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в телеграм-канале.

В «опасной» категории ГАИ перечислило пешеходов, велосипедистов, а также водителей электротранспорта: электросамокатов, гироскутеров и так далее.

Что будут контролировать? Как соблюдение вышеназванными категориями ПДД, так и поведение водителей в отношении них.

- Не останутся без внимания водители, которые не предоставляют преимущество на дороге уязвимым участникам дорожного движения. Под контролем - случаи создания аварийной обстановки, - прокомментировали в УГАИ.

Во время спецмероприятий на улицах белорусской столицы будет весь личный состав дорожной милиции. Под особым контролем будут «напряженные участки» автотрасс и магистралей, «опасные» зебры и места массового скопления людей.

- Вместе с сотрудниками ГАИ службу будут нести и другие службы милиции общественной безопасности, добровольные дружины. В учебных заведениях и на предприятиях пройдут профилактические беседы по пресечению нарушений ПДД пешеходами, - пояснили в пресс-службе.

Также в УГАИ привели цифры статистики, констатировав, что самым распространенным видом ДТП является именно наезд на пешехода. В январе - апреле 2021-го года произошло 80 наездов на пешеходов, в которых погибли 4 человека.

- Все случаи гибели произошли по вине самих пешеходов, которые были в алкогольном опьянении и переходили дорогу в неустановленном месте либо находились на проезжей части, - уточнили в пресс-службе.

Еще в ГАИ рассказали о 17 наездах на несовершеннолетних пешеходов с начала года. В таких авариях 18 детей получили травмы разной тяжести. Произошло в 2021 уже и четыре аварии с участием велосипедистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске на берегу Цнянского водохранилища задержали группу велосипедистов.

Правозащитникам известны имена 7 человек, которые сейчас находятся в РУВД (подробности).

В СК сообщили о состоянии водителя, который, уходя от ГАИ, врезался в бетон на скорости 150 км/ч

Пассажир, который ехал в этой машине, погиб (подробности).

Автобус, поворачивая, не пропустил Audi: пассажирка погибла на месте.

Смертельное ДТП произошло в Барановичах (подробности).