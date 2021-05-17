Ушел из больницы и пропал: в Борисове 14-летнего ребенка объявили в розыск

В Борисове 14-летнего ребенка объявили в розыск. Фото: t.me/rozyskmvdby

Почти сутки ищут 14-летнего мальчика из Минска, который лежал в Борисовской центральной районной больнице и пропал. Тимофей Кирьянов вечером в воскресенье, 16 мая, самовольно ушел из детского отделения больницы. Это произошло около 21.00. С тех пор подростка не видели, и где он - неизвестно.

Почему школьник из Минска лежал в борисовской районной больнице, какое проходил лечение, и где семья парня, не уточняется.

Как говорится в сообщении Телеграм-канала «Разыскивает милиция», подросток выглядит старше - на вид ему 15-16 лет, он высокого роста, особенно для своих лет - 182-185 см. Телосложение парня среднее, волосы у него русые, глаза темные, мальчик - в очках.

Когда ребенок уходил из больницы, он был одет в голубую водолазку с рисунком дыма на рукавах и спине, в синие шорты по колено в мелкий белый горошек и желто-коричневые кроссовки.

Милиция просит всех, кому что-то известно о местонахождении Тимофея, позвонить в Борисовское районное УВД по номерам: 8 (029) 613-25-21, 8 (029) 666-19-59 либо по короткому номеру милиции 102.

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