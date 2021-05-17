Ищут 10-й день: в Беларуси пропал футболист из Нигерии

В Беларуси пропал футболист из Нигерии. Фото: t.me/rozyskmvdby

20-летний гражданин Нигерии пропал в Беларуси. В розыск объявлен Зади Чукву Еммануел, который находился в Бресте. О некоторых обстоятельствах рассказали 17 мая в телеграм-канале «Разыскивает милиция»:

- Обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в гостиницу. Мог отправиться в Минск.

Выходит, африканца ищут уже десятый день. Что нигерийская команда делала в Бресте, не уточняется, но, возможно, речь идет о команде Lion Heart, которая проводила сбор в Брестской области. Об этом писал на своей странице в Фейсбуске председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко:

- Пообщался с главным тренером команды из Нигерии. Называются они «Львиное сердце». Малорита как город, футбольное поле, кухня им очень нравится. Особенно пришлись по душе белорусская толерантность, доброжелательность. Договорились, что в июне едет следующая команда из Нигерии. Будем превращать Малориту в столицу африканского футбола.

Команда из Нигерии проводила сборы в Малорите. Фото: facebook.com/Mike.Batsenko

Приметы пропавшего футболиста: на вид 20 лет, спортивного телосложения, волосы темные, глаза карие. Всех, кто может знать о местонахождении молодого человека, просят позвонить в Ленинский РОВД Бреста: 8 (0162) 21-17-20, 8 (029) 823-65-90 или по короткому номеру милиции 102.

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