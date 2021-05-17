«Порвалась струна, замолчала гитара…»: посмотрите, как выглядит памятник на могиле гитариста «Ляписа Трубецкого»

Руслан Владыко после избиения несколько месяцев пробыл в коме и умер, не приходя в сознание. Фото: Олег Линкин

Гитариста группы «Ляпис Трубецкой» избили на улице 5 июня 2019-го года. Он несколько месяцев пробыл в коме, из которой так и не вышел. Умер Руслан Владыко 19 января 2020-го года

Мужчина, изувечивший музыканта «Ляписа Трубецкого», получил 5 лет лишения свободы.

«Комсомолка» писала о похоронах трагически погибшего Пана из «Ляписа Трубецкого». 45-летнего Руслана Владыко похоронили в деревне Обчак недалеко от Минска. Вот как сейчас выглядит памятник на могиле белорусского музыканта.

Для памятника родственники Руслана Владыко использовали не классический портрет, а его обычное фото. Фото: Олег Линкин

Фото опубликовал в Facebook Дмитрий Безкоровайный, бывший пресс-аташе группы «Ляпис Трубецкой».

- Спасибо всем, кто внес свою лепту в сбор. Вечная память, - написал Безкоровайный, уточнив, что фото памятника сделал Олег Линкин.

Фото на памятнике Руслана Владыко нетипичное. Это не классический, а жанровый портрет. Музыкант изображен в привычной даже рабочей обстановке: он с гитарой, в меховой шапке типа «малахай», футболке-поло, руки опущены вдоль тела. На фото он не улыбается, смотрит прямо и серьезно.

В эпитафии на памятнике написано: «Порвалась струна, замолчала гитара…»

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