Всего 14 тонн: груз с китайской вакциной летит в Беларусь

Самолет за китайским гуманитарным грузом для Беларуси вылетел из Мачулищ. Фото: Минобороны

О том, что в Беларусь из Китая прибудет гуманитарный груз с китайской вакциной от коронавируса, сообщила пресс-служба Миноброны в телеграм-канале. Вакцину передают в качестве гуманитарной помощи, общий вес груза составил 14 тонн.

Военно-транспортный самолет, по информации Миноборооны, пролетит по маршруту Мачулищи - Пекин - Мачулищи.

- Белорусских летчиков с 14 тоннами гуманитарного груза ждут на Родине уже завтра (18 мая - Прим.), - пояснили в военном ведомстве.

В Минздраве, в свою очередь, уточнили, что безвозмездно Китай передаст Беларуси 300 тысяч доз вакцины Vero Cell. Ранее о том, что 150 тысяч человек будут привиты китайской вакциной Vero Cell, заявлял министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

300 тысяч доз китайской вакцины позволят привить против коронавируса 150 тысяч белорусов. Фото: Global Look Press

- Совместная борьба с пандемией стала ярким моментом сотрудничества Беларуси и Китая, - заявили в Минздраве.

И напомнили, что в самом начале пандемии Александр Лукашенко лично поручал направить в Китай гуманитарный груз с масками, халатами и лекарственными средствами. Китай также присылал в Беларусь свою «гуманитарку» весной и летом 2020-го.

- Наши врачи и ученые постоянно обмениваются информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению инфекции - проводят видеоконференции, обсуждают методы лечения и профилактики COVID-19, - добавили в ведомстве.

СПРАВОЧНО: Китайская вакцина Vero Cell от коронавируса разработана компанией China National Biotec Group, являющейся подразделением крупнейшей китайской фармкорпорации Sinopharm. Вакцину в Беларуси передадут в «Белфармацию», для дальнейшего перераспределения препарата в регионы.

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