Доллары снова обвалились до минимума: курс валют в Беларуси на 17 мая

За последние восемь дней доллары дешевеют в 7 раз. Фото: Надежда БУТОВИЧ

На валютных торгах в понедельник, 17 мая, подешевели доллары и рубли России. Информация финала валютных торгов в начале рабочей недели опубликована на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Единственная инвалюта не только удержавшая позиции на торгах, но и прибавившая в весе, - это российский рубль. Детальнее курс выглядит так:

- доллары потеряли в стоимости 0,0035 белорусского рубля. Сейчас цена одного «зеленого» по курсу составляет 2,518 белрубля;

- евро также коснулось удешевление, они «похудели» на 0,0014 белорусского рубля. Курс европейской валюты составляет 1 евро к 3,0592 белрубля;

- российские рубли, как говорилось выше, набирают вес на бирже. После итогом рубль РФ прибавил 0,0041 белорусского рубля и сейчас 100 рублей РФ по курсу равны 3,4103 белрубля.

Эксперты замечают, что на старте последних торгов доллары откатили до минимума за 5 месяцев. А тенденция такая наблюдается уже около недели: за последние 8 дней «зеленые» дешевеют в седьмой раз.

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