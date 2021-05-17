Выпустят в Гомеле? Журналистку Катерину Борисевич перевезли в женскую колонию

Журналистку Катерину Борисевич перевезли в женскую колонию. Фото: Belta via Reuters

Журналистку Катерину Борисевич, осужденную по делу «о ноль промилле» на полгода лишения свободы, этапировали из Могилева в женскую колонию, которая находится в Гомеле, сообщает БелаПАН со ссылкой на адвоката. Ранее журналистку перевезли из следственной тюрьмы в Жодино в СИЗО Могилева. Срок отбывания наказания Борисевич истекает уже в эту среду, 19 мая. Судя по всему, журналистку выпустят на свободу в Гомеле.

Напомним, Катерину судили за материал, который вышел на портале Tut.by 13 ноября. В тексте со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача Артема Сорокина было указано, что в крови умершего Романа Бондаренко не было алкоголя.

Затем Минский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор журналистке - Генпрокуратура сочла его слишком мягким. Однако суд решил оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Недавно стало известно, что журналистку поставили на учет как склонную к экстремизму.