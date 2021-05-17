Лукашенко провел переговоры с Пашиняном, и.о. премьер-министра Армении

Лукашенко и Пашиня. Фото: архив ТАСС

О том, что Лукашенко поговорил с Пашиняном по телефону, 17 мая проинформировала пресс-служба президента на официальном сайте. Сообщается, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никола Пашинян сам позвонил в Минск.

Во время разговора Лукашенко с Пашиняном прокомментировали самые актуальные темы, в том числе актуальную обстановку на границе между Арменией и Азербайджаном.

Обсуждалась и отдельно внутриполитическая ситуация в Беларуси и Армении. В пресс-службе заметили, что Лукашенко и Пашинян еще обменялись мнениями об актуальной повестке дня, существующих вызовах и угрозах.

- С учетом предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе во время телефонного разговора затрагивалась ситуация, сложившаяся в последние несколько дней на армяно-азербайджанской границе, - уточнили в пресс-службе.

Комментируя состоявшиеся телефонные переговоры информагентство Армении armenpress.am сообщило также, что Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией (на границе Армении с Азербайджаном - Прим.) и выразил готовность приложить усилия по мирному разрешению ситуации.

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