Имя еще одной украинской артистки исчезло из афиши «Славянского базара»

Из афиши "Славянского базара" пропала украинская артистка Ирина БилыкФото: Instagram / bilyk_iryna

Очередная заявленная в программе фестиваля «Славянский базар в Витебске» певица не выступит на нем. В частности, из афиши пропала украинская артистка Ирина Билык. Об этом сообщает издание «Народные новости Витебска».

Ожидалось, что Ирина Билык выступит на гала-концерте открытия, правда, уже к 15 мая имя певицы исчезло из списка участников этого мероприятия.

На данный момент в программе «Славянского базара» есть только одна представительница Украины – это певица Таисия Повалий.

Напомним, что еще в апреле многие украинские звезды объявили, что не поедут в этом году на фестиваль в Витебск.

Ранее свое участие в нем опровергла Тина Кароль. В пресс-службе украинской артистки пояснили, что ее не так поняли.

– Вопрос об участии Тины Кароль в «Славянском базаре – 2021» был задан телеканалом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью. Отвечая на вопрос, певица имела в виду, что планирует приехать в будущем в Беларусь со своими сольными концертами. Что касается фестиваля «Славянский базар», то в этом году участие певицы в нем не запланировано, – рассказали в пресс-службе.

Читайте также:

Певица Наташа Королева не будет выступать на «Славянском базаре» в этом году

Ранее ряд звезд эстрады и шоу-бизнеса также отказались от участия в фестивале (подробности).

«Рондо» и MARUV не едут, EMIN и Анита Цой не комментируют, а Таисия Повалий будет обязательно: узнали планы звезд на «Славянский базар»-2021

Одни артисты из афиши фестиваля «Славянский базар в Витебске» опровергают выступление на сцене витебского амфитеатра, а другие собираются быть обязательно (подробности).

Михаил Галустян прокомментировал информацию о своем участии в «Славянском базаре»

Шоумен даже не думал ехать на этот фестиваль, а информацию, опубликованную в афише, назвал фейком (подробности).