Журналистку tut.by Любовь Касперович осудили на 15 суток ареста

Журналистка портала tut.by Любовь Касперович получила 15 суток ареста. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Журналистка портала tut.by Любовь Касперович получила 15 суток ареста. Об этом сообщили волонтеры.

Напомним, что журналистку задержали 14 мая около Дома правосудия в Минске, где проходил первый суд по «делу студентов».

Касперович в это время готовила репортаж, в какой-то момент ее задержали.До суда она находилась на Окрестина.

Суд состоялся 17 мая, судья Сергей Кацер признал журналистку виновной по ст. ч.1 24.23 (Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом) и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста.

Читайте также:

В Минске задержали журналистку Tut.by Любовь Касперович: она освещала суд по делу студентов

По информации милиции, в РУВД отвезли 14 человек – они стояли около Дома правосудия, где идет громкий процесс (подробности).

В Минске начался суд по масштабному делу студентов, которых обвинили в организации маршей: около Дома правосудия задержали 14 человек

10 студентов, выпускница и преподавательница уже полгода находятся в СИЗО. Большинству обвиняемых – от 19 до 24 лет (подробности).

Милиция провела задержания возле Дома правосудия в Минске и организовала проверку

Собравшихся неоднократно предупреждали о незаконности проведения массовых мероприятий и просили разойтись (подробности).