Водитель устроил смертельное ДТП в Гродно – его пассажир погиб, возбуждено уголовное дело

В результате аварии пассажир получил очень тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Фото: СК

Уголовное дело возбуждено в Гродно по факту смертельной аварии. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Утром 16 мая 18-летний водитель автомобиля Ford, двигаясь по улице Асфальтной в Гродно, при осуществлении обгона на скорости около 150 км/ч не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Установлено, что молодой человек лишен водительских прав и сегодня утром пытался скрыться от сотрудников ГАИ», – рассказали подробности в СК.

В результате аварии пассажир получил очень тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Водитель легкового автомобиля находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы для установления обстоятельств совершения ДТП.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Читайте также:

Ищут 10-й день: в Беларуси пропал футболист из Нигерии

Возможно, речь идет об игроке команды «Львиное сердце», которая тренировалась в Малорите (подробности).

Микроавтобус сбелорусами попал в аварию в Смоленской области

Пострадали 11 человек (подробности).