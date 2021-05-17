В Беларуси не покажут «Евровидение». Белтелерадиокомпания объяснила причину.

«Белтелерадиокомпания», который является членом Европейского вещательного союза (ЕВС) и организатором национального отбора на «Евровидение», сообщила РИА Новости, что не будет транслировать в этом году конкурс, поскольку Минск не допустили к участию в нем по политическим мотивам.

- Мы не участвуем в конкурсе, и речи о трансляции не могло идти в принципе. К счастью, здесь позиции ЕВС и «Белтелерадиокомпании» совпали. Мы ни при каких условиях не планировали показывать «Евровидение» в этом году, и причину, как нам кажется, объяснять не стоит", заявили в пресс-службе компании. Там заверили, что «Белтелерадиокомпания» не понесет ущерба от отсутствия трансляции конкурса в Беларуси:

- «Евровидение» традиционно очень дорогой проект для нашей компании. Это только Тихановская рассказывает, что «Евровидение для БТ это прекрасный повод поднять рейтинги и заработать на рекламодателях». Но она и ее команда в телевидении, музыке и рекламе разбираются так же, как и в политике, заявили в пресс-службе.

Напомним, против участия Белтелерадиокомпании в «Евровидении» активно выступал Белорусский фонд культурной солидарности. Также подписи за это собирали в Европарламенте.

Однако песню белорусские организаторы согласились поменять, тем более 13 марта во время «Минской лыжни» ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко:

- Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос, - сказал президент.

Напомним, Международный песенный конкурс «Евровидение - 2021» официально стартовал в Роттердаме.

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