Служба занятости опубликовала вакансию председателя правления банка, на которую бессмысленно откликаться

Объявление о поиске руководителя Альфа-банка появилось на сайте Государственной службы занятости. Фото: pexels

Объявление о поиске руководителя Альфа-банка появилось на сайте Государственной службы занятости. Обещают зарплату в 5000 рублей в месяц.

Среди требований – наличие полученной в Нацбанке оценки соответствия.

При этом откликаться на нее бесполезно, поскольку публичное размещение вакансии говорит лишь о том, что, возможно, в белорусский филиал назначат менеджера с российским паспортом (в таком случае размещение объявления обязательно по закону «О внешней трудовой миграции»).

Добавим, что Альфа-банк – крупнейший частный банк России. В белорусские филиалы обычно отправляют менеджеров-россиян.

Недавно Нацбанк не аттестовал двух топ-менеджеров Альфа-Банка, включая председателя правления Валерия Смоляка. 6 мая специальная квалификационная комиссия регулятора решила, что он не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации. В Нацбанке добавили, что он сможет повторно пройти оценку на соответствие спустя шесть месяцев.