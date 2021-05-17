Фестиваль «Рок за бобров» отменяют?

Фестиваль «Рок за бобров» 2021 отменяют?

Фестиваль «Рок за бобров» проводится в Беларуси уже не первый год. Но в прошлом году мероприятие из-за пандемии коронавируса пришлось перенести на год. Организаторы пообещали, что все билеты будут действительны. В этом году мероприятие снова анонсировали: фестиваль запланировали на 7 августа. Местом проведения выбрали аэродром «Липки» – это в нескольких километрах от МКАДа. Заявлены группы Little big, «Звери», Louna, Noize MC, J:Морс, «Пошлая Молли» и «Порнофильмы». Еще одного участника держали в тайне – вероятно, это могда быть группа DDT. По данным организаторов, на мероприятие уже продано более 10 тысяч билетов.

17 мая в сосцестях поползи слухи: мероприятие снова отменяется. Но организаторы пока никак не комментируют ситуацию и не отвечают на вопросы пользователей.

В этом году «Рок за бобров» остался, по сути, самым крупнейшим летним оупен-эиром. Фестиваль The Veska, который должен был пройти в прошлом августе, и тоже был перенесен, в этом году сильно «похудел. Если в прошлом году организаторы обещали Земфиру, то теперь - только Моргенштейна и Славу Марлоу. Еще один оупен-эир Stereo Weekend запланирован на 10-11 июня в Ботаническом саду. Обещают MANIZHA, Alina Pash и «Бумбокс».