В Минске снова "заминироварили" торговые центры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сегодня в 17 часов 30 минут в один из торговых центров поступило электронное сообщение с информацией о заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах, - сообщили в Tekegram-канале минской милиции. Однако, о каких именно торговых центрах шла речь – не уточнялось. Однако в соцсетях стало известно как минимум о двух торговых центрах – «Корона» на Кальварийской и «Галерея» на проспекте Победителей. На место выехали саперы и милиция. Но ничего не нашли:

- Саперно-пиротехнические группы обследовали указанные объекты и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению автора сообщения.

Напомним, лже-минирования торговых центров и других объектов в Минске происходят регулярно. Вот только несколько примеров:

В Минске три ложных минирования за неделю. Как вести себя во время эвакуации из торговых центров? Могут ли правоохранители так отрабатывают эвакуацию перед Европейскими играми?

Сообщение о минировании метро, самолета, вокзала и торговых центров в Минске не подтвердилось. Ранее неизвестный отправил письмо на электронную почту Белорусской железной дороги, в котором сообщил о минировании

«Минирования» в Минске продолжаются. В Dana Moll, Galleria и Galileo людей не пускают. В Минске продолжают поступать сообщения об опасности, сообщает МВД

За очередное «минирование» ТЦ Galleria Minsk возбуждено уголовное дело. Сообщение о минировании поступило 18 мая в 21.42 от неизвестного мужчины

В МЧС рассказали о последствиях «минирования» вокзалов и торговых центров. В субботу вечером появилась информация о заминированном вокзале и нескольких торговых центрах

Минский ТЦ «Дана Молл» снова «заминировали». Сегодня утром в милицию поступило электронное сообщение о минировании популярного минского торгового центра