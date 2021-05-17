Крупные российсские нефтяные компании с мая не поставляют нефть на «Нафтан»

Крупные нефтяные компании с мая не поставляют нефть на «Нафтан». Фото: pixabay

Поставки нефти от крупных российских нефтяных компаний на Новополоцкий НПЗ с начала мая прекратились. Об этом свидетельствует статистика, сообщает «Интерфакс».

В частности, за 16 дней мая «Нафтан» получил 54,8 тыс. тонн нефти из России «прочими недропользователями» (то есть не входящими в число основных). Это на 20,7 тыс. тонн в сутки меньше, если сравнить с прошлым месяцем.

Тем временем на Мозырский НПЗ с начала месяца поставлено 300 тыс. тонн российской нефти (-1,2 тыс. тонн/с к апрелю). Основные грузоотправители – «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть» и «Роснефть», причем две последние компании нарастили объемы в сравнении с прошлым месяцем.

Напомним, что ранее сообщалось о запланированном объеме поставок российской нефти в Беларусь в 608 тыс. тонн в мае. Это вдвое меньше, чем в апреле. Причем, сколько именно сырья будут поставлять на каждый из заводов, не уточнялось.

В апреле нефть на «Нафтан» поставляли «Роснефть» - 339 тыс. тонн, «Сургутнефтегаз» - 204 тыс. тонн, «Татнефть» - около 100 тыс. тонн, «Башнефть» - 32 тыс. тонн, «Русснефть» - менее 10 тыс. тонн.

Читайте также:

Белорусский НПЗ может остаться без российской нефти из-за санкций США - Reuters

«Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не планируют поставлять нефть на «Нафтан» в мае (подробности).

США возобновят санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий

Причина такого решения – ситуация с правами человека в стране и действия властей в отношении оппозиции (подробности).

Головченко прокомментировал влияние санкций США на поставки российской нефти в Беларусь

Ранее сообщалось о том, что нефтяные компании из России могут отказаться от поставок в нашу страну, опасаясь санкций (подробности).