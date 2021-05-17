Новый руководитель назначен в минском ГУМе, а «Минскхлебпром» возглавил уволенный из-за коррупционного скандала чиновник

У минского ГУМа новый директор. Фото: ГУМ

У нескольких минских предприятий 17 мая появились новые руководители. О назначениях сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

В частности, ГУМ возглавила Ольга Романова. Ранее она занимала пост заместителя директора ЦУМа. Напомним, что ГУМ несколько месяцев был без директора после того, как предыдущего руководителя Александра Крепака задержали за взятку зимой этого года.

Управлять предприятием «Минскоммунтеплосеть» будет Наталия Рощина, которая на протяжении многих лет работала здесь заместителем руководителя.

Новый глава и у «Минскхлебпрома». Его директором назначен Александр Забелло. В октябре 2019-го его сняли с должности руководителя концерна «Белгоспищепром» из-за коррупционного скандала. В частности, были проведены проверки со стороны правоохранителей в «Белгоспищепроме» и «Белнефтехиме», в ходе которых вскрылись факты коррупции.

Еще одно назначение 17 мая – на предприятии «Парковки столицы», которое возглавил Сергей Чугреев.