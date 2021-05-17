Ноги мужчины затянуло в мотокультиватор во время работы на участке в Могилевском районе. Фото: МЧС

Мужчина работал на приусадебном участке в деревне Бруски Могилевского района, в какой-то момент его ноги зажало в мотокультиваторе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел днем 17 мая. Спасатели получили информацию о ЧП около 13.00.

Когда они прибыли на место, то выяснили, что во время работы на личном приусадебном участке фреза мотокультиватора зацепила одежду пострадавшего, в результате обе его ноги затянуло под агрегат.

Спасатели использовали специальный инструмент, чтобы освободить мужчину. Пострадавшего передали врачам. У мужчины диагностировали переломы, в настоящее время он находится в больнице.

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